، "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.