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"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 02:40 PM

استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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