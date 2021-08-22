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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 02:40 PM
استعرضا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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