محمد بن مسعود - الدمام - "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات التي يتبناها المركز وتنفذ كل أسبوع يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء غدٍ بمقر المركز في الرياض، اثنينية الحوار تحت عنوان "منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية"، بحضور وفد من مركز تعارفوا للإرشاد الأسري.

ويتناول اللقاء مفهوم ودور القيم الوطنية في بناء وتطور المجتمعات، وأثر ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والحضارية على وحدة الوطن.

كما يتناول أهمية تعزيز مفهوم قيم المواطنة والانتماء في ثبات الهوية الوطنية، وأهمية تعزيز قيم المواطنة للنشء التي تتمثل في حماية الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته والمحافظة على ثرواته.

ويناقش اللقاء دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم القيم الوطنية ونشرها.

يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 02:38 PM "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات التي يتبناها المركز وتنفذ كل أسبوع مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء غدٍ بمقر المركز في الرياض، اثنينية الحوار تحت عنوان "منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية"، بحضور وفد من مركز تعارفوا للإرشاد الأسري.

ويتناول اللقاء مفهوم ودور القيم الوطنية في بناء وتطور المجتمعات، وأثر ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والحضارية على وحدة الوطن.

كما يتناول أهمية تعزيز مفهوم قيم المواطنة والانتماء في ثبات الهوية الوطنية، وأهمية تعزيز قيم المواطنة للنشء التي تتمثل في حماية الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته والمحافظة على ثرواته.

ويناقش اللقاء دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم القيم الوطنية ونشرها.

يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني. الكلمات المفتاحية

، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية ،

المصدر : الخليج 365

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