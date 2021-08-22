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"الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد

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محمد بن مسعود - الدمام - يسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين والمستهدفة حتى 2030م

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، والذي سيسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين.

ونشرت الهيئة في تغريدة على "تويتر" أبرز ملامح المشروع أنه تم تصميمه لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية في المملكة، ودعم مسيرة التوطين بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

ويقوم المشروع على 6 ركائز لتحقيق هدف التوطين منها حصر الأنظمة والمنظومات العسكرية الحالية والمستقبلية تفصيل وتحليل المنظومات والأنظمة وربطها بسلاسل الإمداد، وتحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والمساندة، وتحديد الأولويات في سلاسل الإمداد.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 02:30 PM

يسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين والمستهدفة حتى 2030م

"الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، والذي سيسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين.

ونشرت الهيئة في تغريدة على "تويتر" أبرز ملامح المشروع أنه تم تصميمه لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية في المملكة، ودعم مسيرة التوطين بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

ويقوم المشروع على 6 ركائز لتحقيق هدف التوطين منها حصر الأنظمة والمنظومات العسكرية الحالية والمستقبلية تفصيل وتحليل المنظومات والأنظمة وربطها بسلاسل الإمداد، وتحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والمساندة، وتحديد الأولويات في سلاسل الإمداد.

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، "الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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