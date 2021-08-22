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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، والذي سيسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين.
ونشرت الهيئة في تغريدة على "تويتر" أبرز ملامح المشروع أنه تم تصميمه لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية في المملكة، ودعم مسيرة التوطين بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
ويقوم المشروع على 6 ركائز لتحقيق هدف التوطين منها حصر الأنظمة والمنظومات العسكرية الحالية والمستقبلية تفصيل وتحليل المنظومات والأنظمة وربطها بسلاسل الإمداد، وتحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والمساندة، وتحديد الأولويات في سلاسل الإمداد.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 02:30 PM
يسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين والمستهدفة حتى 2030م"الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، والذي سيسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين.
ونشرت الهيئة في تغريدة على "تويتر" أبرز ملامح المشروع أنه تم تصميمه لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية في المملكة، ودعم مسيرة التوطين بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
ويقوم المشروع على 6 ركائز لتحقيق هدف التوطين منها حصر الأنظمة والمنظومات العسكرية الحالية والمستقبلية تفصيل وتحليل المنظومات والأنظمة وربطها بسلاسل الإمداد، وتحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والمساندة، وتحديد الأولويات في سلاسل الإمداد.
، "الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد ،
المصدر : الخليج 365
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