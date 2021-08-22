شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": عدم تسجيل "البصمة" للعاملين لديك يعرضك لإيقاف خدماتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن عدم تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للعاملين لديك يعرضك لإيقاف خدماتك.

وكانت الجوازات قد كشفت أن تسجيل البصمة للمقيم والتابعين له شرط لتنفذ خدمات الجوازات.

وعلى جانب آخر، طالبت الجوازات في وقت سابق، بضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل الوصول، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.