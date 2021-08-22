شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 196 يوماً 2014 مسجداً، وذلك في ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في منطقتي الرياض ونجران، مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.