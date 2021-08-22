شكرا لمتابعة خبر عن مدارس الطائف تستقبل أكثر من 27 ألف معلم بعد عودتهم لصروح العلم حضوريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدرية المالكي (صدى):

عاد أكثر من 27 ألف معلم ومعلمة بتعليم الطائف حضوريًا اليوم الأحد إلى مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية، وسط ترحيب واستقبال واحتفال من مديري ومديرات المدارس بباقات الورد والحلوى، احتفاءً بعودة المعلمين والمعلمات إلى صروح العلم لمواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وسط تطبيق للإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا

و رحب مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات، مؤكدًا دورهم الكبير والفاعل باعتبارهم من أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية، وقال إن قيادتنا الرشيدة أعزها الله تعول عليهم الكثير في بناء جيل واعد، يسهم في النهوض بوطنه في شتى المجالات، في ظل الدعم اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وسمو وولي عهده الأمين يحفظه الله، وكذلك اهتمام ومتابعة قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأشار اللهيبي إلى أن ما تم إنجازه في التعليم في ظل جائحة كورونا ما هو إلا دليل على الإبداع والتكيف مع المتغيرات الطارئة، والذي أدى إلى نجاح التعليم عن بعد، وكان ذلك بتظافر الجهود من الجميع ودور المعلمين والمعلمات في ذلك، والذين كانوا نبراسًا يحتذى به، مما أكسبهم ثقة المجتمع نظير ما قدموه من جهود مرحلة التعليم عن بعد.

وأضاف أن المعلم هو مرآة لتطلعات المستقبل، وهو رهان الحاضر والمستقبل، وهم أصحاب رسالة سامية، في إعداد جيل قادر على بناء الوطن ورفعته وتحقيق الرؤية الطموحة 2030 .