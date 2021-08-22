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بالفيديو.. فتيات بجدة ينافسن الشباب في ممارسة الفروسية وترويض الخيول

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

انتشرت في الآونة الأخيرة إسطبلات ومرابط الخيول لتدريب النساء في ‎جدة ، حيث تحرص فئة كبيرة منهن على مزاولة الفروسية .

وأوضحت عدد من المتدربات أن رياضة الفروسية لها فوائد جسدية ونفسية كبيرة ، مشيرين إلى أنها تعلم الإصرار والتصميم على الوصول إلى الأهداف بالإضافة أنها تعلم القوة والشجاعة.

يجدر الإشارة إلى أن رياضة الفروسية لم تعد حكرًا على الشباب فقط، بل جذبت أندية الفروسية والإسطبلات الخاصة للخيول في جدة العديد من الفتيات لتعلم الفروسية ومنافسة الشباب على هذه العريقة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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