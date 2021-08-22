شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الليث " يرحب بعودة المعلمين والمعلمات استعداداً للعام الدراسي الاستثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

رحبت إدارة التعليم بمحافظة الليث بعودة معلميها ومعلماتها إلى مدارسهم ، صباح اليوم الأحد، في جو من الألفة و المحبة، والهمة والنشاط ، والجدية والانضباط ، استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الاستثنائي الجديد ١٤٤٣هـ.

وقال مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، في كلمة بهذه المناسبة: أرحب بعودة إخواني المعلمين والمعلمات ، زملاء المهنة وشركاء المسؤولية ، ورفاق الدرب ، متمنياً لهم عوداً حميداً وعملاً سديداً وعاماً دراسياً حافلاً بالتفاني والإخلاص في العمل والتميز في الإنجاز .

وأشاد " الحازمي " بالعودة المبشرة والمتميزة للمعلمين والمعلمات، التي تؤكد على أنهم قدوة حسنة، وأمناء على تربية أبناء وبنات هذا الوطن، وغرس قيم الفضيلة والانضباط والالتزام في نفوسهم، داعين الله أن يوفقهم ويعينهم لصناعة إنسان مستقبل هذا الوطن المعطاء،والمساهمة في تكوينه ، وبناء شخصيته المنتمية لدينه ووطنه ، مؤكداً قدرتهم في التغلب على الظروف والتحديات الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا ، حرصاً منهم على استمرار الرحلة التعليمية لطلابنا وطالباتنا .

‏⁧

من جانب آخر شهد اليوم الأول مع عودة المعلمين والمعلمات ، عقد اجتماعات عمل مع مديري ومديرات المدارس؛ لمناقشة خطط التهيئة والاستعداد للعودة الحضورية ‬⁩ للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل،والجداول الدراسية ، ومتابعة تجهيز وتهيئة البيئة المدرسية والصفية لاستقبال الطلاب والطالبات .

فيما قامت المدارس بوضع نقاط الفرز البصري عند الدخول لمرافقها التعليمية للتأكد من أخد منسوبيها لجرعتي لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية،كارتداء الكمامات،وعدم المصافحة،وتعقيم اليدين،وقياس درجةالحرارة،والتباعد الجسدي ، وسط التزام تام من قبل المعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات.