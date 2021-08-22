شكرا لمتابعة خبر عن رئيس جامعة الحدود الشمالية يكلف وكيل الجامعة وكيلاً للفروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

اصدر معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور/ محمد بن يحي الشهري قراراً يقضي بتكليف وكيل الجامعة الدكتور/عايد بن عايض الرويلي بالقيام بعمل وكيل الجامعة للفروع بالاضافة الى عمله.

من جهته عبر وكيل الجامعة عن شكره لمعالي رئيس الجامعة على هذه الثقة وأكد أنه سيأخذ على عاتقه المضي قدماً بالتطوير بكل ما تتطلبه العملية التعليمية والادارية وصولاً لأعلى جودة وأنه سيسير بكل عزم وإرادة لاستمرار إزدهار الجامعة وتحقيق كل الأهداف المرجوة.