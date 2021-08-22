هدف: 9 شروط لتجنب تخفيض الدعم المالي لإعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 9 شروط لتجنب تخفيض الدعم المالي لبرنامج إعانة البحث عن عمل بمدار 200 ريال.

وأوضح صندوق هدف عبر موقعه الإلكتروني أن التزامات إعانة البحث عن عمل هي مجموعة من المهام والأنشطة والالتزامات التي يقوم بها المستفيد بها لإثبات الرغبة والجدية في البحث عن عمل وتهدف في مجملها إلى مساعدة الباحث عن عمل في الحصول على عمل.

ويترتب على عدم القيام بهذه الالتزامات حصول الباحث عن عمل على إنذارات أو مخالفات ثم استبعاده من البرنامج عند الوصول للحد الأعلى من الإنذارات أو المخالفات.

وأضاف صندوق هدف أن التزامات برنامج البحث عن عمل تشمل:

التجاوب مع تواصل الصندوق

الدخول الأسبوعي على الصفحة الشخصية للبرنامج

الحضور لخدمات التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف

الحضور للمواعيد لدى فروع ومراكز الصندوق

حضور المواعيد المحددة لجلسات التدريب التفاعلي

حضور المواعيد المحددة لجلسات التدريب الالكتروني

حضور مواعيد المقابلات الشخصية

قبول عروض العمل المناسبة

القيام بالمهام التي يطلبها الصندوق في سبيل المساعدة في الحصول على عمل.

وأكد الصندوق أنه يتم تخفيض قيمة إعانة البحث عن عمل في كل مرة بمبلغ 200 ريال عند حصول الباحث عن عمل على إنذار/مخالفة، كما يتم استبعاد الباحث عن عمل من البرنامج في حال حصوله على ثلاثة إنذارات أو مخالفات.

وكان الصندوق أوضح أن إعانة البحث عن عمل تبدأ بـ2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، و1500 ريال لمدة 4 أشهر، و1000 ريال لمدة 4 أشهر، و750 ريالًا لمدة 3 أشهر.

شروط إعانة البحث عن عمل

وأشار الصندوق إلى أن الحصول على إعانة البحث عن عمل تتطلب أن يكون طالب الإعانة سعودي الجنسية، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن (10) أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

وأن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عن عمل، وأن يكون من الفئة العمرية (20-40) سنة، ولا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، و لا يصرف له معاش تقاعدي، ولا أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

ولا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي، ولا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، ولا يكون لديه نشاط تجاري، ولا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لصندوق هدف

ويجب على المستفيد ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهرًا.

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