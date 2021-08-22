متحدث التعليم: تكامل وتنسيق مع وزارة الصحة تمهيدًا لعودة الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة، مع بدء عودة المعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد، إلى المدارس، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وقالت متحدث التعليم، إنَّ الوزارة عملت على تهيئة البيئة المدرسية منذ وقت مبكر، معولة على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لـ«الإخبارية».

وأوضحت أنه تم تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما توجد لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية التعليمية صحيًا.

وذكرت الشهري، أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي.