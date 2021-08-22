متحدث التعليم الجامعي: الوزارة عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية بالجامعات.

وأشار متحدث التعليم الجامعي إلى أن التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة كورونا، وفقا لقناة «الإخبارية».

ولفت الأحمري إلى توفير لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية.

كان وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ وجه تعميما للجامعات، حول البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضوريا، والمبلّغة من قبل هيئة الصحة العامة «وقاية»، للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم، بضرورة التقيّد باستكمال طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين، جرعتي اللقاح حتى يسمح لهم بالحضور. وأكد أنه سيتم إيقاف تسجيل الطلبة الجامعيين غير مكتملي التحصين، مشيرًا إلى أنهم سيعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية.