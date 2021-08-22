تنبيهات من أمطار رعدية بالباحة وجازان ومكة وعسير تستمر للثامنة مساءً

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد أربعة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم بمناطق الباحة، جازان، عسير، ومكة المكرمة، تضمنت هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وجاء التنبيه الأول للمركز بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

كما أصدر المركز تنبيهًا ثانيا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة جازان، تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية. وشمل التنبيه أبوعريش وأحد المسارحة والدرب والطوال، وبيش وجازان وصامطة وصبيا.

وتبدأ الحالة الجوية على المنطقة في الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأصدر المركز تنبيهًا ثالثا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم بمنطقة عسير، تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلفرن وتنومة ومحايل، وتبدأ الحالة الجوية على المنطقة في الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأصدر المركز تنبيهًا رابعا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم بمنطقة مكة المكرمة، تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الحالة الجوية على المنطقة في الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.