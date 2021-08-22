المرور يحدِّد شروط إصدار وتجديد رخصة قيادة سيارة خصوصي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي، مشيرًا إلى رسومها وشروط تجديد رخصة القيادة المنتهية منذ سنوات، ردًا على استفسارات المواطنين.

شروط رخصة القيادة

وأكَّد المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي تتمثل في إتمام سن الـ18 عامًا.

وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

تجديد رخصة القيادة

وقال المرور السعودي، إنَّ المستفيد في انتهاء رخصة السيارة منذ سنوات، يمكنه تجديدها بعد سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

رسوم رخصة القيادة

وكان المرور السعودية حدد رسوم رخصة القيادة الخاصة حيث بلغت 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديدها سنويًّا أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال.

بينما تبلغ رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال، فيما يبلغ إصدار رخصة قيادة مركبات أشغال عامة وتجديدها سنويًّا واستخراج بدل تالف أو بدل مفقود 100 ريال.

اقرأ أيضا:

المرور يعلن رسوم رخص السير والقيادة بجميع أنواعها

المرور يوضح شروط تجديد الرخصة المنتهية من 10 سنوات.. والرسوم المقررة