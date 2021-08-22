بحث تطوير برامج وفعاليات وكالة المكتبات بالحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - عقد الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي، التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف، عبدالله بن حمد الصولي، ورشة عمل لدراسة سبل تطوير البرامج والفعاليات مع المدير العام للبرامج والفعاليات بندر بن محمد العمرو.

وشهدت ورشة العمل بحث مهام وأهداف الإدارة وسبل تطوير خططها وتنفيذها، ووضع الحلول لبعض المقترحات والأفكار، تماشيًا مع رؤية رئاسة شؤون الحرمين التطويرية (2024) المستمدة من رؤية المملكة (2030).

وحضر اللقاء مساعد مدير عام الإدارة لمكتبة الحرم المكي الشريف نوار الدعدي، ومدير إدارة البرامج راشد الشريف ومعتز الحاج.