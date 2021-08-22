صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على غسيل الكعبة المشرفة غدًا

الرياض - محمد عبدالله - صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على غسيل الكعبة المشرفة، غدا الإثنين الموافق ١٥-١-١٤٤٣هـ .

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بهذه المناسبة، أن ولاة أمرنا الميامين يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ورفع السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.