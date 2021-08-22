السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 9 مواقع حول المملكة

المناطق - الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (9) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، ومقر جمرك مطار الملك عبد العزيز لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر محافظة النماص لمدة يوم، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز النقيع لمدة يومين، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة يوم غد الاثنين للرجال والنساء في فرع النيابة العامة بالجوف لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة في المنطقة الشرقية للرجال يوم الاثنين في مقر بلدية محافظة بقيق لمدة يوم واحد، وفي منطقة حائل تقدم الخدمة للنساء يوم الاثنين في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.