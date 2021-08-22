شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الغذاء والدواء توافق على استخدام "موديرنا" للفئة من 12 إلى 17 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الأحد) 14محرم 1443هـ الموافق 22 أغسطس 2021م، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح" موديرنا " (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 ) لتشمل الفئات العمرية من 12-17 سنة في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر.

وجاء قرار موافقة "الهيئة" على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة والتي بينت أن لقاح" موديرنا " (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة والتي تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية وقد تبين من خلال مراجعتها بشكل مستفيض أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.

الجدير بالذكر أنَّ لقاح" موديرنا " (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 ) تم تسجيله في المملكة بتاريخ 9 يوليو 2021 م للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة او أكبر، وتأتي الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر كإحدى الخطوات الهامة في مكافحة جائحة كوفيد 19.