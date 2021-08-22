الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

تعيين صالح الزويد متحدثًا رسميًا لـ الهيئة العامة للنقل

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، قراراً يقضي بتعيين صالح بن إبراهيم الزويد متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للنقل.

يأتي ذلك امتدادًا لحرص واهتمام الهيئة العامة للنقل على مد جسور التواصل مع الجمهور وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، بما يضمن الوصول لتحقيق الأهداف المرجوة لجميع الأطراف.

وعمل الزويد مديرًا لإدارة التواصل والمتحدث الرسمي لعدة جهات حكومية، كما شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلّية والدولية.

يذكر أن الزويد التحق بالعمل في الهيئة العامة للنقل منذُ شهر مايو الماضي للعام الحالي، ويحمل درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلام من جامعة الملك سعود، وكذلك دبلوم عالي في الإعلام السياسي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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