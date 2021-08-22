الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

الأمن السيبراني يحذر من وجود ثغرات في منتج ميكروسوفت

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في ميكروسوفت.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، إن هذه الثغرات تمكن المهاجمين من تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديث المنتج المتأثر حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات.



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