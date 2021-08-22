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العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق الأسهم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق الأسهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “Solutions by stc”، نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول .

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مايو 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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