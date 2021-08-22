العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق الأسهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “Solutions by stc”، نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مايو 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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