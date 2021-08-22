، مهرجان بريدة للتمور أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور على مستوى المملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، بإنتاجية تجاوزت 1.5 مليون طن من التمور سنوياً، وفق تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء.
يُقام في مدينة التمور ببريدة، مهرجان سنوي، يُعد أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور ومشتقاتها على مستوى المملكة، بتوقع مبيعات تتجاوز مليارَي ريال خلال موسم التمور الذي يستمر لمدة 3 أشهر.
ويتخلل المهرجان، الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن صادرات التمور بالمملكة وصلت إلى 107 دول خلال عام 2020م، حيث نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، بزيادة في كمية التمور بلغت 17%.
يُذكر أن المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، إلى جانب 157 مصنعاً للتمور، حصل 42 منها على علامة التمور السعودية.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 12:56 PM
بتوقع مبيعات تتجاوز ملياري ريال خلال الموسم الذي يستمر لمدة 3 أشهرمهرجان بريدة للتمور أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور على مستوى المملكة
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، بإنتاجية تجاوزت 1.5 مليون طن من التمور سنوياً، وفق تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء.
يُقام في مدينة التمور ببريدة، مهرجان سنوي، يُعد أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور ومشتقاتها على مستوى المملكة، بتوقع مبيعات تتجاوز مليارَي ريال خلال موسم التمور الذي يستمر لمدة 3 أشهر.
ويتخلل المهرجان، الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن صادرات التمور بالمملكة وصلت إلى 107 دول خلال عام 2020م، حيث نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، بزيادة في كمية التمور بلغت 17%.
يُذكر أن المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، إلى جانب 157 مصنعاً للتمور، حصل 42 منها على علامة التمور السعودية.
، مهرجان بريدة للتمور أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور على مستوى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان بريدة للتمور أكبر تجمُّع اقتصادي للتمور على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.