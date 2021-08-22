محمد بن مسعود - الدمام - بـ10 أهداف وأول (هاتريك) في النهائي تُوج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، البرازيلي "رومارينيو" بلقب هداف مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد إحرازه 10 أهداف في المسابقة. كما حقق "رومارينيو" ميزة أخرى، كأول لاعب في تاريخ المباريات النهائية للبطولة العربية يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في النهائي، جاءت في مرمى الرجاء المغربي، والأخير تُوج باللقب من خلال ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي 4/4. 22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 12:59 PM بـ10 أهداف وأول (هاتريك) في النهائي "رومارينيو" الاتحاد هدافًا لكأس العرب "رومارينيو" الاتحاد هدافًا لكأس العرب تُوج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، البرازيلي "رومارينيو" بلقب هداف مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد إحرازه 10 أهداف في المسابقة. كما حقق "رومارينيو" ميزة أخرى، كأول لاعب في تاريخ المباريات النهائية للبطولة العربية يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في النهائي، جاءت في مرمى الرجاء المغربي، والأخير تُوج باللقب من خلال ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي 4/4. الكلمات المفتاحية ، "رومارينيو" الاتحاد هدافًا لكأس العرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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