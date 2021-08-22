محمد بن مسعود - الدمام - الأحمري كشف عن لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية قال متحدث #التعليم الجامعي، اليوم، إن التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا؛ مؤكداً أن #وزارة_التعليم عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية. وأضاف طارق الأحمري، وفق ما نقلته قناة الإخبارية: لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية. 22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 12:50 PM الأحمري كشف عن لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية متحدث التعليم الجامعي: التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا متحدث التعليم الجامعي: التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا قال متحدث #التعليم الجامعي، اليوم، إن التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا؛ مؤكداً أن #وزارة_التعليم عملت منذ وقت مبكر للعودة الحضورية. وأضاف طارق الأحمري، وفق ما نقلته قناة الإخبارية: لجان رقابية داخل الكليات لمتابعة الإجراءات الصحية. الكلمات المفتاحية ، متحدث التعليم الجامعي: التعليم الإلكتروني مستمر أثناء جائحة #كورونا ،

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