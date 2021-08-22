، هيئة الحكومة الرقمية تستقبل 41 طلباً لتسجيل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفضت 11 طلباً لعدد من الأسباب كالازدواجية مع عمل مواقع ومنصات قائمة

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية استقبالها 41 طلباً لتسجيل منصات رقمية ومواقع إلكترونية منذ إصدارها تعميم (حوكمة المنصات الرقمية) خلال شهر يوليو 2021، وذلك بعد أن أطلقت الهيئة نشرة دورية عن بيانات تسجيل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 30 طلباً ما بين تسجيل منصات رقمية أو مواقع إلكترونية جديدة وتسجيل خدمات إضافية لمنصات أو مواقع قائمة، فيما رفضت 11 طلباً لعدد من الأسباب؛ كالازدواجية مع عمل مواقع ومنصات قائمة، أو عدم وجود حاجة إلى إنشاء نطاق جديد لتقديم الخدمة، أو عدم الاختصاص ووجود تقاطعات مع اختصاصات جهة حكومية أخرى، أو تشابه أسماء المنصات.

وتهدف الهيئة من خلال حوكمة وتنظيم الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة، إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بالحصول على موافقتها قبل تأسيس أيّ منصة جديدة تطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة، سواء كانت من تطبيقات الهواتف المتنقلة، أو المواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، أو قنوات التكامل والخدمات الرقمية، إذ يمكن للجهات الحكومية تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: http://dga.gov.sa/platforms.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، حيث تعمل على بناء بيئة تنظيمية تسهم في الوصول لحكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية، والانطلاق نحو آفاق جديدة لتلك الخدمات، إضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي.