باعشن تكشف عن روايتها الجديدة “محاكمة كورونا”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - جدة

كشفت الكاتبة والروائية الدكتور مها بن عبود باعشن عن روايتها الجديدة بعنوان “محاكمة كورونا” التي طرحتها لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ 52 ، وسط مشاركة 25 دولة ، و1218 دار نشر، و756 جناحاً ، تضم مختلف التخصصات والأوعية المعرفية ، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وجذبت الرواية مختلف الشرائح الاجتماعية بطرحها الهادف ، ومخاطبتها الوجدانية ؛ وخاصة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ، التي حظيت بزيارة 100 ألف زائر يومياً ، واتخذت من “في القراءة حياة” شعاراً لدورتها الحالية ، التي شهدت أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم ، بحضور نخبة من المسؤولين ، والمثقفين ، والإعلاميين ، والكُتاب.

تفاصيل فصول الرواية

وتدور فصول الرواية في أجواء معاصرة تحكى وتسرد حكايات أربع فتيات ، هن “سارة – سحر – غدير- ماريا” اللاتي تحاصرهن جائحة كورونا ، وتجمد مشروعاتهن الحياتية ، ومنهن من كانت تنتظر إتمام زواجها من حبيبها بفارغ الصبر ؛ وهناك من كانت ستفتتح مشروعها الاستثماري ، ومن كانت لديها مشكلة نفسية داخلها ولا تستطيع تجاوزها ، والتي أجبرتها كورونا على مواجهة أزمتها الأسرية المتراكمة خلال سنوات والمؤجلة لمواجهتها بكل جرأة.

وتتناول الرواية تلك الأجواء والظروف الإنسانية والعاطفية وأيضا الاقتصادية لهؤلاء الفتيات الأربعة في ظل جائحة كورونا ، ومدى تأثيرها على حياة هؤلاء الأشخاص ، وتوقف الزمن في كنف هذه الأزمة .

وتعرج الرواية أيضاً على التأثير السلبي والشرخ النفسي الذي أحدثته كورونا في خضم اقتحام هذا الوباء لحياة الفتيات الشخصية بشكل مفاجئ ، مقدمة عدة تساؤلات .. من يستمع لهؤلاء الفتيات؟ فالبوح عادة هو أقصر طريق لحل المشكلات ، وهنا ينتفضن الفتيات الأربعة بعد سكوت وصمت، يقررن البوح ويتحدن ، ويقمن محاكمة لهذا الوباء العالمي الذي عطل حياتهن بشكل متعمد.

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