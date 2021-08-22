- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم باعشن تكشف عن روايتها الجديدة “محاكمة كورونا” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باعشن تكشف عن روايتها الجديدة “محاكمة كورونا”
طرحتها لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021
متابعات الخليج 365 - جدة
كشفت الكاتبة والروائية الدكتور مها بن عبود باعشن عن روايتها الجديدة بعنوان “محاكمة كورونا” التي طرحتها لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ 52 ، وسط مشاركة 25 دولة ، و1218 دار نشر، و756 جناحاً ، تضم مختلف التخصصات والأوعية المعرفية ، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.
وجذبت الرواية مختلف الشرائح الاجتماعية بطرحها الهادف ، ومخاطبتها الوجدانية ؛ وخاصة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ، التي حظيت بزيارة 100 ألف زائر يومياً ، واتخذت من “في القراءة حياة” شعاراً لدورتها الحالية ، التي شهدت أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم ، بحضور نخبة من المسؤولين ، والمثقفين ، والإعلاميين ، والكُتاب.
تفاصيل فصول الرواية
وتدور فصول الرواية في أجواء معاصرة تحكى وتسرد حكايات أربع فتيات ، هن “سارة – سحر – غدير- ماريا” اللاتي تحاصرهن جائحة كورونا ، وتجمد مشروعاتهن الحياتية ، ومنهن من كانت تنتظر إتمام زواجها من حبيبها بفارغ الصبر ؛ وهناك من كانت ستفتتح مشروعها الاستثماري ، ومن كانت لديها مشكلة نفسية داخلها ولا تستطيع تجاوزها ، والتي أجبرتها كورونا على مواجهة أزمتها الأسرية المتراكمة خلال سنوات والمؤجلة لمواجهتها بكل جرأة.
وتتناول الرواية تلك الأجواء والظروف الإنسانية والعاطفية وأيضا الاقتصادية لهؤلاء الفتيات الأربعة في ظل جائحة كورونا ، ومدى تأثيرها على حياة هؤلاء الأشخاص ، وتوقف الزمن في كنف هذه الأزمة .
وتعرج الرواية أيضاً على التأثير السلبي والشرخ النفسي الذي أحدثته كورونا في خضم اقتحام هذا الوباء لحياة الفتيات الشخصية بشكل مفاجئ ، مقدمة عدة تساؤلات .. من يستمع لهؤلاء الفتيات؟ فالبوح عادة هو أقصر طريق لحل المشكلات ، وهنا ينتفضن الفتيات الأربعة بعد سكوت وصمت، يقررن البوح ويتحدن ، ويقمن محاكمة لهذا الوباء العالمي الذي عطل حياتهن بشكل متعمد.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار