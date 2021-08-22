ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد في ملكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية بمساندة الجهات الأمنية 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد بمنطقة ملكان، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

مواقع مخالفة للاشتراطات

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرةً إلى مصادرة 20 طناً من الحديد والخردوات، وضبط 17 عامود إنارة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1500 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدةً ضبط 21 فرداً من العمالة المخالفة بواسطة الجهات الأمنية المشاركة، وإغلاق الأحواش فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

استمرار الجولات الرقابية

وأكَّدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

شارك الخبر