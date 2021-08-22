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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 22 أغسطس/آب 2021، حالة استقرار مع عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214.61 ريال أي ما يعادل نحو (57.23 دولار).

الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 187.78 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو (50.07 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.96 ريال أي ما يعادل نحو (42.92 دولار).

وبقى سعر جرام الذهب عيار 14 عند 125.19 ريال أي ما يعادل نحو (33.38 دولار).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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