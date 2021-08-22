السعودية | اللاعبة "أبو النجا" تحقّق لقب بطولة السعودية للإسكواش

شكرا لقرائتكم اللاعبة "أبو النجا" تحقّق لقب بطولة السعودية للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت اللاعبة السعودية ندى أبو النجا لقب بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ونظّمها الاتحاد السعودي للإسكواش خلال الفترة من 19 - 21 أغسطس الجاري.

وتوّجت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما نالت اللاعبة الجوهرة السديري المرتبة الثانية، وتسلمت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المرتبة الثالثة اللاعبة أثير الريس وتسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة اللاعبة أروى حكمي حيث تسلمت هدية عينية.

ندى أبوالنجا

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من جهته نشر الاتحاد السعودي للإسكواش على حسابه الرسمي على "تويتر" احتفائية ومباركة للاعبة ندى، مؤكداً على تتويجها بكاس البطولة والميدالية الذهبية، حيث سجلت اسمها كأول سعودية تحترف رياضة الإسكواش، بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "PSA"، ودخول قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.

يذكر أن اللاعبة أبو النجا، بدأت ممارسة الرياضة عام 2008، متنقلة بين 5 رياضات مختلفة، هي السلة والطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، قبل أن تنتقل إلى الإسكواش، لتحترف اللعبة عام 2010 بشكل رسمي والمشاركة في بطولات كبرى.