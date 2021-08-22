، في ولاية أمريكية.. السجن 5 سنوات لمصابي "كورونا" في هذه الحالة ،

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أصدرت دائرة الصحة في ولاية ميسيسبي الأمريكية، تحذيرًا شديد اللهجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مطالبة إياهم بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام على الأقل، أو مواجهة عقوبات صارمة للغاية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن العقوبات على مخترقي هذا الأمر قد تصل للسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار.
ويأتي أمر العزل -حسب "سكاي نيوز عربية"- وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ميسيسبي؛ إذ وصل معدل الإصابات اليومية في الأسبوع الأخير إلى 4300 إصابة، وهو ضعفا الرقم في الموجة الثانية من الوباء في يناير الماضي.
وقال مسؤول الصحة في الولاية، توماس دوبس: إن أي شخص مصاب بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، يجب أن يبقى في المنزل لمدة 10 أيام من بداية الإصابة.
وفي حال عدم الامتثال لأمر العزل، قد يواجه الشخص غرامة مالية تصل إلى 500 دولار أو السجن لمدة 6 أشهر.
ومع ذلك، ولكون "كوفيد-19" يهدد الحياة البشرية؛ فإن العقوبات قد ترتفع إلى 5 سنوات في السجن أو دفع غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار أو يجبر الشخص على تحمل كلا العقوبتين.
وتضم مستشفيات ميسيسبي أكبر عدد من مرضى "كوفيد-19"، مقارنة بأي وقت مضى، فهناك أكثر من 1660 مصابًا بالمرض في المستشفيات.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 11:49 AM
وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة اليومية بالفيروس بالموجة الحاليةفي ولاية أمريكية.. السجن 5 سنوات لمصابي "كورونا" في هذه الحالة
أصدرت دائرة الصحة في ولاية ميسيسبي الأمريكية، تحذيرًا شديد اللهجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مطالبة إياهم بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام على الأقل، أو مواجهة عقوبات صارمة للغاية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن العقوبات على مخترقي هذا الأمر قد تصل للسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار.
ويأتي أمر العزل -حسب "سكاي نيوز عربية"- وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ميسيسبي؛ إذ وصل معدل الإصابات اليومية في الأسبوع الأخير إلى 4300 إصابة، وهو ضعفا الرقم في الموجة الثانية من الوباء في يناير الماضي.
وقال مسؤول الصحة في الولاية، توماس دوبس: إن أي شخص مصاب بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، يجب أن يبقى في المنزل لمدة 10 أيام من بداية الإصابة.
وفي حال عدم الامتثال لأمر العزل، قد يواجه الشخص غرامة مالية تصل إلى 500 دولار أو السجن لمدة 6 أشهر.
ومع ذلك، ولكون "كوفيد-19" يهدد الحياة البشرية؛ فإن العقوبات قد ترتفع إلى 5 سنوات في السجن أو دفع غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار أو يجبر الشخص على تحمل كلا العقوبتين.
وتضم مستشفيات ميسيسبي أكبر عدد من مرضى "كوفيد-19"، مقارنة بأي وقت مضى، فهناك أكثر من 1660 مصابًا بالمرض في المستشفيات.
، في ولاية أمريكية.. السجن 5 سنوات لمصابي "كورونا" في هذه الحالة ،
المصدر : الخليج 365
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