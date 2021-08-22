، أمطار رعدية على عسير مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوطني للأرصاد": الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.