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بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط: https://academyjobs.nu.edu.sa/LoginPage.aspx.
وبيّنت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، داعية الجميع إلى التقيد بشروط التسجيل والتأكّد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 11:20 AM
بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونيةجامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها
بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط: https://academyjobs.nu.edu.sa/LoginPage.aspx.
وبيّنت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ 20 من الشهر الجاري، داعية الجميع إلى التقيد بشروط التسجيل والتأكّد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن التقديم إلكترونياً وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.
، جامعة نجران تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها ،
المصدر : الخليج 365
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