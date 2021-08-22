- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
لضمان عودة حضورية آمنة للعام الدراسي 1443هـ، تواصل شركة تطوير لخدمات النقل تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي.
وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.
ودعت الشركة أولياء الأمور حينها، إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.
وأكّدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.
وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.
وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 11:10 AM
لضمان عودة حضورية آمنة لمقاعد الدراسة في العام الجديد 1443هـ"تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي"
لضمان عودة حضورية آمنة للعام الدراسي 1443هـ، تواصل شركة تطوير لخدمات النقل تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي.
وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.
ودعت الشركة أولياء الأمور حينها، إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.
وأكّدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.
وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.
وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.
، "تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.