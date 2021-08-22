شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في نيويورك تدعو لاتباع التعليمات بسبب الإعصار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

ناشدت قنصلية المملكة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين هناك بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإعصار "هينري".

ونوهت القنصلية المواطنين في ولاية كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي بإتباع تعليمات وارشادات السلطات المحلية لتلك الولايات بشأن إعصار "Henri".

وأوضحت القنصلية، أنها تأمل الحد من السفر والقيادة قدر الإمكان حتى انتهاء العاصفة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على:

917-690-2663

917-690-0414