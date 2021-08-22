شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم الموافق ٢٢-١-١٤٤٣هـ .

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ولاة أمرنا الميامين - حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ورفع معاليه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.