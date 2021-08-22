شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. البيئة تدشن أول طائرة رش مبيدات بدون طيار لمحاربة الآفات بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة الزراعة والبيئة والمياه، تدشين التجربة الأولى لطائرات الرش الجوي بدون طيار لمكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان.

وبيم مقطع فيديو لحظة تحميل الطائرة بالمبيد، ومن ثم تحليقها فوق بحيرات مائية والقيام بعملية الرش من خلال التحكم عن بُعد.

وقال مشرف الري الجوي بالوزارة بمنطقة جازان، المهندس علي صليحي، أن طائرة الرش الجوي دون طيار؛ من أحدث التقنيات في محاربة الآفات النباتية والجراد الصحراوي