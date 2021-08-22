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بالفيديو.. ‏متحدث التعليم: نؤكد على التكامل والتنسيق بين التعليم والصحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، على التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة.

وقالت متحدث وزارة التعليم: "عملنا على تهيئة البيئة المدرسية منذ وقت مبكر.. وهناك لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية التعليمية صحيًا".

وأشارت إلى تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مضيفة: "نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. والفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي ".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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