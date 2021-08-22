شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏متحدث التعليم: نؤكد على التكامل والتنسيق بين التعليم والصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، على التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة.

وقالت متحدث وزارة التعليم: "عملنا على تهيئة البيئة المدرسية منذ وقت مبكر.. وهناك لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية التعليمية صحيًا".

وأشارت إلى تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مضيفة: "نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. والفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي ".