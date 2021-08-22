شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مالك سيارة لاندكروزر يوثق الأضرار التي لحقت بها بعد حادث بسيط: "الباب انشق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهىر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص ما حدث في سيارة لاندكروزر 2022 بعد تعرضها لصدمة بسيطة في أحد الحوادث؛ ما أسفر عن تضرر الباب الأمامي والخلفي للجانب الأيمن.

وقال مالك السيارة، أن صناعة لاندكروزر 2022 الجديدة جودتها سيئة، وأنها مصنوعة من الألومنيوم بسبب التضرر الكبير بسبب صدمة بسيطة "الباب انشق شق، كأنك قاطع جريدة, ليش وكالات السيارات تجيب قطع الغيار قبل نزول السيارات، لأن قطع الغيار غير موجودة، لا باب خلفي ولا أمامي ولا الدعاسة ولا الرفرف الأمامي".

وأضاف مالك السيارة: "شلون تجيبون السيارات موديلات بدون قطع غيار"، مؤكدًا أن سيارته ستتوقف الآن بعد الصدمة بدون تصليح لأن الأبواب لا تفتح.