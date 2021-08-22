شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عودة المعلمين لمدارس التعليم العام بعد انقطاع 18 شهرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد اليوم الأحد عودة المعلمين والمعلمات لمدارس التعليم العام بعد انقطاع 18 شهرًا وصولًا إلى الأسبوع القادم لعودة الطلاب والطالبات كذلك.

وقالت قائدة مدرسة الثاني عشر للثانوية للبنات بالمدينة المنورة، الأستاذة هند الطيار، أن المدرسة تعمل على التهيئة النفسية والتعليمية والمادية تمهيدًا لاستقبال الطلاب في العام الجديد، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأوضحت أنهم يعملون على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية سواء للمعلم أو للمتعلم من خلال عدة برامج جاذبة بالتعاون مع أسر المتعلمين، لافتة إلى أن الكادر التعليمي شبه متكامل وأخذوا الجرعتين من لقاح كورونا، كما سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ونشر التوعية وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة للتعامل مع أي حالة طارئة.