شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة ممطرة متوسطة تبدأ غداً و تستمر لعدة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني حدوث حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بداية من غداً الإثنين

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر أن الحالة الجوية الممطرة تشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة فمكة فالمدينة فتبوك فجنوب الرياض والإمارات وعمان واليمن.

وأضاف الحصيني إن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية في الوسطى والشرقية.