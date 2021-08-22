شكرا لمتابعة خبر عن وقاية توجه نصائح لطلبة المدارس عند استخدام الحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت هيئة الصحة العامة وقاية عدة نصائح للطلاب والطالبات، عند استخدام الحافلات المدرسية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وقالت هيئة الصحة العامة عبر موقع تويتر: "لعودة حضورية آمنة يعتمد شريحة من طلبة المدارس على الحافلات المدرسية، والتي قد تشكل بيئة لانتقال المرض، لذلك نحرص على اتخاذ الإجراءات التالية أثناء النقل المدرسي" حيث جاءت الإجراءات كالآتي

نظافة اليدين

المسافة الآمنة.

تطهير الحافلة.

لبس الكمامة.

تجنب لمس الأسطح.