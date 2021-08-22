شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم القنفذة: "عودا حميدا أبطال التعليم أصحاب الرسالة السامية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

في رسالة بعثها مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي للمعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم.

أهلا ومرحبا بكم أصحاب الرسالة السامية والمكانة العالية أبطال تعليم بلادنا من كانوا فخرا لنا وشرفاً لتعليمنا.

عندما توقف التعليم إثر الجائحة كان الرهان عليكم في استمرارية تعليم أبنائنا وبناتنا وكان التعليم عن بُعد فرسمتم أجمل صور العطاء ونسجتم أروع قصص النجاح نفخر بها ونفتخر ماحيينا.

أيها الفضلاء والفضليات

تعودون اليوم إلى مدارسكم لتعطوا داخلها لأبنائنا وبناتنا التربية في أجمل حلة والتعليم في أرقى صوره.

هذا وقد أكد سعادته على ضرورة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لدخول المدارس للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وكافة منسوبي المدارس.

وأخيرا عاد سعادته للترحيب بالمعلمين والمعلمات قائلا عودا حميدا نسائل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في رحلة العطاء التربوية التعليمية.