800 ألف كمامة و5 آلاف لتر معقمات لمدارس تعليم جازان

الرياض - محمد عبدالله - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تزويد المدارس والمباني التعليمية التابعة لها في المنطقة بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير للوقاية من فيروس كورونا من كمامات ومعقمات للأيدي والأسطح بالإضافة إلى مقاييس الحرارة والمناديل، وذلك ضمن خطتها للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 1443 هـ .

وكشفت الإدارة تسلمها مليونًا و900 ألف ريال لتوفير (850415) مواد خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستكمال توزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة، وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وبينت أن تعليم جازان حصل على نحو مليون مادة، تمثلت في 2969 لترا من معقمات الأيدي، و2969 لترًا من معقمات الأسطح ، و599 لفة من مناديل الرول، و843548 كمامة، و330 جهاز قياس حرارة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي حرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق المملكة عامة ومن ذلك منطقة جازان من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس ولطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وشدد أبو هادي على التزام منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة بالإجراءات الاحترازية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات لعودة حضورية آمنة مهيبًا بالجميع مراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة والحرص على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.