تقرير يكشف عن أسعار الذهب اليوم في سوريا

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 أغسطس/آب 2021، في ظل عطلة الأسواق العالمية للمعدن الثمين.



وأسواق الذهب العالمية في عطلة أسبوعية أمس السبت واليوم، وتعاود فتح تداولاتها اعتبارا من الإثنين.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 185.714 ألف ليرة للشراء و186.286 ألف ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار تعاملات أمس السبت.

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، دون تغيير 162.500 ألف ليرة للشراء و163 ألف ليرة للبيع.

كذلك، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 139.286 ألف ليرة للشراء و139.714 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 108.333 ألف ليرة للشراء و108.667 ألف ليرة للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 92.857 ألف ليرة للشراء و93.143 ألف ليرة للبيع.

واستقر سعر سعر الأوقية (الأونصة) في للمستهلك سوريا عند 5.775 مليون ليرة للشراء و5.793 مليون ليرة للبيع، دون تغيير عن أسعار السبت.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا إلى 1.300 مليون ليرة للشراء و1.304 مليون ليرة للبيع.

وحاولت أسعار الذهب على مدار تداولات الجمعة الماضية، تسجيل المزيد من الارتفاعات على أمل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها على مدار الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

وعلى الرغم من أن تطورات متحور دلتا قد عززت من استقرار أسعار الذهب، ومنعتها من تسجيل خسائر أكبر، فإن قرارات الفيدرالي الأمريكي كان لها التأثير الأكبر في الضغط على أسعار الذهب ودعم ارتفاع الدولار الأمريكي.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت أسعار الذهب التداولات عند مستويات 1779.90 دولار للأوقية، وشهدت الكثير من التقلبات على مدار الأسبوع مع ترقب العديد من الأحداث والبيانات المهمة في العالم والولايات المتحدة تحديدا، حتى استطاعت الوصول إلى مستويات 1795.60 دولار للأوقية في منتصف الأسبوع.

ومع اقتراب الأسبوع على الانتهاء، أثقل ارتفاع الدولار الأمريكي على الذهب ودفع الأسعار إلى الوصول إلى مستويات 1781 دولارا، في نهاية جلسة الأسبوع الماضي.