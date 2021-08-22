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قنصلية المملكة في نيويورك تطالب باتباع التعليمات لتفادي إعصار «هنري»

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الدمام - شريف احمد - نوهت قنصلية المملكة في ولاية نيويورك الأمريكية على المواطنيين الكرام المتواجدين في ولاية كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي باتباع تعليمات وارشادات السلطات المحلية لتلك الولايات بشأن إعصار Henri .

وأعربت القنصلية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة"تويتر" عن أملها في الحد من السفر والقيادة قدر الإمكان حتى انتهاء العاصفة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على:

917-690-2663

917-690-0414

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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