شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في نيويورك تطالب باتباع التعليمات لتفادي إعصار «هنري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت قنصلية المملكة في ولاية نيويورك الأمريكية على المواطنيين الكرام المتواجدين في ولاية كونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي باتباع تعليمات وارشادات السلطات المحلية لتلك الولايات بشأن إعصار Henri .

وأعربت القنصلية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة"تويتر" عن أملها في الحد من السفر والقيادة قدر الإمكان حتى انتهاء العاصفة، وفي حالة الطوارئ الاتصال على:

917-690-2663

917-690-0414