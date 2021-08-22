شركة التنمية الغذائية تحقق صافي ربح 3.4 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التنمية الغذائية عن تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، بانخفاض 67 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في نفقات البيع والتوزيع، في ظل زيادة الطاقة الاستيعابية والحجم، الزيادة في النفقات العامة والإدارية، وارتفاع في تكاليف المبيعات بالنسبة إلى الإيرادات بسبب زيادة الحجم وأسعار الحبوب في أسواق السلع العالمية.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 143.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11201.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والحكير، والخزف السعودي، والأهلي للتكافل، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وإسمنت العربية، وأنابيب، والأسماك، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و 4.87%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 24931.18 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 1135 صفقة.



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