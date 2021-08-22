المملكة القابضة تحقق صافي ربح بقيمة 412 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة عن تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 412 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021.

ويعود سبب تسجيل صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض في خسائر قيمة استثمارات بحقوق الملكية وارتفاع في دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وكذلك انخفاض الأعباء المالية وانخفاض في خسائر الانخفاض في قيمة أصول مالية وأيضا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 143.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11201.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والحكير، والخزف السعودي، والأهلي للتكافل، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وإسمنت العربية، وأنابيب، والأسماك، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و 4.87%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 24931.18 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 1135 صفقة.



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