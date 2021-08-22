- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت وزارة التعليم اليوم، التكامل والتنسيق بين #التعليم و#الصحة؛ مؤكدة أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي.
ونقلت "الإخبارية" عن متحدث #التعليم: نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 09:53 AM
أكدت التكامل والتنسيق مع "الصحة" وتوفير فصول افتراضية"التعليم": تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية
أكدت وزارة التعليم اليوم، التكامل والتنسيق بين #التعليم و#الصحة؛ مؤكدة أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي.
ونقلت "الإخبارية" عن متحدث #التعليم: نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
، "التعليم": تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم": تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.