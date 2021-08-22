، "التعليم": تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت التكامل والتنسيق مع "الصحة" وتوفير فصول افتراضية

أكدت وزارة التعليم اليوم، التكامل والتنسيق بين #التعليم و#الصحة؛ مؤكدة أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي.

ونقلت "الإخبارية" عن متحدث #التعليم: نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.