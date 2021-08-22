، قسط بنوك وإيجار.. فرحة أصحاب منح الإسكان بـ"تيماء تبوك" لم تكتمل! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أن الخدمات متوفرة بمخطط الأندلس ولا يستطيعون إيصالها لمنازلهم

شكّل بقاء منازل مواطنين بمحافظة تيماء قاموا ببنائها قبل ثمانية أشهر على أراضي منح وزارة الإسكان، فرحة مؤقتة؛ بسبب عدم وصول الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي لمنازلهم.

وأوضحوا لـ"الخليج 365": "البنوك تقوم بحسم الأقساط الشهرية من رواتبنا الشهرية لمنازل لا نسكنها لأسباب لسنا طرفًا فيها"؛ مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى ولكن لم يتم البت فيها، ولفت المشتكون إلى أن هذه الخدمات متوفرة أمام منازلهم وشملت مخطط الأندلس التابع للوزارة، منوهين بأنهم يسكنون بالإيجار ولا يستطيعون الانتقال لمنازلهم الجديدة لعدم توفر هذه الخدمات.

وناشد المتضررون وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بسرعة الوقوف على مشكلتهم وحلها في إيصال الخدمات؛ نظرًا لأنها تشكل عبئًا ماديًّا كبيرًا عليهم نظير حسم الأقساط شهريًّا من طرف البنوك وكذلك دفع الإيجار لمسكنهم الحالي.