، 3 جثث مجهولة.. حشود وفوضى تعم مطار كابل وأمريكا تحذّر رعاياها ،

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أظهرت لقطات صورها صحفيون، أول أمس السبت، جثث ما لا يقل عن 3 أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابل؛ في وقت يحاول فيه الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأظهرت لقطات قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، جنودًا يغطون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، دون أن يتضح كيف مات هؤلاء الأشخاص، كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.
وقال مراسل القناة ستيوارت رامسي الذي كان موجودًا في المطار: إن الأشخاص الذين كانوا في مقدم الحشد تعرضوا "للدهس"؛ مشيرًا إلى أن المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.
ولفت إلى أن الناس "يعانون الجفاف ويشعرون بالرعب". وقد صور فريقه جنودًا يرشون الحشد بخرطوم مياه "لإبقائهم منتعشين".
وقال المراسل: إن تسجيل وفيات في خضم الفوضى السائدة؛ هو أمر "لا مفر منه".
والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلحين من طالبان.
وفيما ينتظر آلاف الأمريكيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته؛ كانت هناك تقارير "متفرقة" أكدها البنتاغون عن إقدام مسلحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.
وحضت الولايات المتحدة، السبت، مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي؛ مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.
وجاء في التحذير: "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".
كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم؛ وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون كنديون؛ مشددين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابل.
3 جثث مجهولة.. حشود وفوضى تعم مطار كابل وأمريكا تحذّر رعاياهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
أظهرت لقطات صورها صحفيون، أول أمس السبت، جثث ما لا يقل عن 3 أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابل؛ في وقت يحاول فيه الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأظهرت لقطات قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، جنودًا يغطون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، دون أن يتضح كيف مات هؤلاء الأشخاص، كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.
وقال مراسل القناة ستيوارت رامسي الذي كان موجودًا في المطار: إن الأشخاص الذين كانوا في مقدم الحشد تعرضوا "للدهس"؛ مشيرًا إلى أن المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.
ولفت إلى أن الناس "يعانون الجفاف ويشعرون بالرعب". وقد صور فريقه جنودًا يرشون الحشد بخرطوم مياه "لإبقائهم منتعشين".
وقال المراسل: إن تسجيل وفيات في خضم الفوضى السائدة؛ هو أمر "لا مفر منه".
والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلحين من طالبان.
وفيما ينتظر آلاف الأمريكيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته؛ كانت هناك تقارير "متفرقة" أكدها البنتاغون عن إقدام مسلحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.
وحضت الولايات المتحدة، السبت، مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي؛ مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.
وجاء في التحذير: "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".
كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم؛ وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون كنديون؛ مشددين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابل.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:02 AM
"البنتاغون": مسلحون من طالبان يضربون مَن يحاول السفر ويضايقونهم
أظهرت لقطات صورها صحفيون، أول أمس السبت، جثث ما لا يقل عن 3 أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابل؛ في وقت يحاول فيه الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأظهرت لقطات قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، جنودًا يغطون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، دون أن يتضح كيف مات هؤلاء الأشخاص، كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.
وقال مراسل القناة ستيوارت رامسي الذي كان موجودًا في المطار: إن الأشخاص الذين كانوا في مقدم الحشد تعرضوا "للدهس"؛ مشيرًا إلى أن المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.
ولفت إلى أن الناس "يعانون الجفاف ويشعرون بالرعب". وقد صور فريقه جنودًا يرشون الحشد بخرطوم مياه "لإبقائهم منتعشين".
وقال المراسل: إن تسجيل وفيات في خضم الفوضى السائدة؛ هو أمر "لا مفر منه".
والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلحين من طالبان.
وفيما ينتظر آلاف الأمريكيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته؛ كانت هناك تقارير "متفرقة" أكدها البنتاغون عن إقدام مسلحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.
وحضت الولايات المتحدة، السبت، مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي؛ مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.
وجاء في التحذير: "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".
كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم؛ وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون كنديون؛ مشددين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابل.
، 3 جثث مجهولة.. حشود وفوضى تعم مطار كابل وأمريكا تحذّر رعاياها ،
المصدر : الخليج 365
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